Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Ataşehir Mahallesi Karayol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki yolcu minibüsü ile A.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü yolcu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır