Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.T. yönetimindekiyolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ve Z.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır