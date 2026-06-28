HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Burdur’da kavşakta hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.T. yönetimindekiyolcu otobüsü kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. ve Z.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıları, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 1

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 2

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 3

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da yüzlerce dönüm arazi alevlere teslim olduDiyarbakır’da yüzlerce dönüm arazi alevlere teslim oldu
Karaman’da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklamaKaraman’da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.