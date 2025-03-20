Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Alanya- Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, şoför M.A.K.'nin (38) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

1 ÖLÜ 25 YARALI VAR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yolculardan S.K.'nin (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 1'i ağır 25 yaralı ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Şoför M.A.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır