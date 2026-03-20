Yolculuk sırasında sancılanan kadın dolmuşta doğum yaptı

İzmir’de seyir halindeki bir minibüste yolculuk yapan hamile kadın, araç içerisinde kız çocuğunu dünyaya getirdi. Şoförün hızlı müdahalesiyle hastaneye ulaştırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. Buca-Bornova hattında ilerleyen minibüste bulunan hamile kadın, aniden doğum sancısı yaşamaya başladı. Sancıların kısa sürede artmasıyla birlikte doğum araç içinde gerçekleşti. O anlarda minibüste bulunan diğer yolcular da anneye destek olmak için çaba gösterdi. Doğumun ardından bebeğin göbek bağı araç içerisinde kesildi. Durumu fark eden minibüs şoförü, güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye yöneldi. Soğukkanlı davranan şoför, anne ve bebeğin sağlık ekiplerine hızlıca ulaştırılmasını sağladı. Hastanede kontrol altına alınan anne ve bebeğin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram günü feci kazaBayram günü feci kaza
İncirlik'te 'Sirenler çaldı' iddiası! MSB'den açıklama geldiİncirlik'te 'Sirenler çaldı' iddiası! MSB'den açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

