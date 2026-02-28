HABER

Yoldan çıkan otomobil ters döndü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan çıkan otomobil ters döndü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, V.D. (21) idaresindeki otomobil, Samsun’u Havza’ya bağlayan karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü.

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan incelemelerde sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu.

