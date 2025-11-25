HABER

Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yoldan çıkarak kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas yolu Bünyan ilçe girişinde bir otomobil; sürücüsü Ş.Ş.’nin kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ş.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.Ş.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

