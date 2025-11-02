HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yoldan geçenlere dehşeti yaşatıp 1 kişiyi bıçaklamıştı! Adım adım izi sürülerek yakalandı

Antalya’da yoldan geçen vatandaşlara saldıran ve 1 kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kaçış güzergahı adım adım izlenerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoldan geçenlere dehşeti yaşatıp 1 kişiyi bıçaklamıştı! Adım adım izi sürülerek yakalandı

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bankta alkol alan şahıs, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.’ye (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yoldan geçenlere dehşeti yaşatıp 1 kişiyi bıçaklamıştı! Adım adım izi sürülerek yakalandı 1

Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Ö.’ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı haldeki Özyıldırım’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yoldan geçenlere dehşeti yaşatıp 1 kişiyi bıçaklamıştı! Adım adım izi sürülerek yakalandı 2
Olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşgali tespit edilin Sedat D. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin olay sonrası kaçış istikametinde bulunan onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek adım adım izini süren Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Sedat D.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sedat D., ifade işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişiyi ağır yaralayan Sedat D.’nin kaçış anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sedat D.’nin elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.

Yoldan geçenlere dehşeti yaşatıp 1 kişiyi bıçaklamıştı! Adım adım izi sürülerek yakalandı 3

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de trafik kazası! Yaralılar varDüzce'de trafik kazası! Yaralılar var
Edirne'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralıEdirne'de zincirleme kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi!

2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.