Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi! Önce kameralara sonra polis ekiplerine yakalandı

Nevşehir’de ters yöne giren ve yaya kaldırımında ilerleyen sürücü önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına, sonra polis ekiplerine yakalandı.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Gazi İ., otomobiliyle girdiği Nar Caddesi'nde bir süre ters yönde ilerledi. Karşısından araç gelince ilerleyemeyen sürücü, girdiği caddeden geri geri çıktı.

Tekrar Atatürk Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra yaya kaldırımına çıkarak hem trafik güvenliğini hem de yayaların güvenliğini hiçe saydı. Yaşananlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Gazi İ.'ye aracı ters yönde kullanmaktan 9 bin 267 lira, trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 993 lira olmak üzere toplamda 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılarak, sürücü belgesine el konuldu.

En Çok Aranan Haberler

