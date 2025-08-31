Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep’in Araban ilçesi Araban-Gaziantep Yolu Dağdancık Mevkiinde meydana geldi. Araban ilçesi istikametinden Gaziantep istikametine giden M.K. (37) yönetimindeki otomobil, Dağdancık yol ayrımı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya N.Ö. (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin çarptığı yaya N.Ö’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araban İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

