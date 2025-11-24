HABER

Yolunu şaşıran karaca bozkırın ortasında görüntülendi

Sivas'ta bozkırın ortasında karaca görüntülendi.

Yolunu şaşıran karaca bozkırın ortasında görüntülendi

Kent merkezinden Hafik ilçesine aracıyla seyreden Zikrullah Demir, ilçeye 2 kilometre mesafede bir yabani hayvan fark etti ve o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bir süre arazide koşturan karaca daha sonra gözden kayboldu.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE YABAN KEÇİSİ ZANNETMİŞTİM"

Arazide koşturan hayvanın karaca olduğunu fark edince kayıt altına aldığını anlatan Zikrullah Demir, "Hafik'in 2 kilometre yakınlarında bu alanda gördüm. İlk gördüğümde yaban keçisi zannetmiştim. Yaklaşık 100 metre daha yakınlaştıktan sonra karaca olduğunu fark ettik. Ürkmüş bir vaziyetteydi. Buradan avcılık yapan arkadaşlara sesleniyorum. Böyle nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlarımızı vurmasınlar. Sivas'ta nadir görülen bu hayvanın sayısı çoğalsın" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Sivas
