Yönerge nedir, nasıl hazırlanır?

Toplulukların, devletlerin sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam sürebilmesi adına koyulan çeşitli kurallar, kanunlar, kanun maddeleri, yönetmelikler, yönergeler ve tebliğler doğrultusunda resmi hale getirilir. Kendi içinde hiyerarşik sıralamalara tabi tutulan kurallar en üst kısımda anayasa olmak üzere alt kurallara ve yazılı hukuki kanunlara bağlı olarak uygulanmaktadır.

Yönerge nedir, ne işe yarar?

Hukuk sistemi içinde yer alan yönergeler, sıralamalarda en alt kısımda yer alan emirlerdir. En geniş tanımı ve anlamı ile yönergeler bütün bir örgütlenme yapısı içinde üst makamların alt makamdaki kişilere bildirdikleri yazılı ve sözlü emirler olarak tanımlanırlar. Herhangi bir konu için izlenecek yol adına süt makamlardan ya da örgütlerden alt makamlara verilen yazılı ya da sözlü her türlü emir yönerge olarak kabul edilir.

Yönergeler yalnızca devletlerin idari yapılarında bulunan bir düzenleme türü değildir. Özel sektörlerde iş yerlerinde fabrikalarda okullarda ya da benzeri tüm yapılarda yönerge hazırlanabilir. Hazırlanan yönergeler uygulamaya konabilir. Çünkü yönergelerin amaçları bir konuda izlenecek olan yolun üst yönetim tarafından alt yönetimlere beli bir esasa dayalı olarak bildirilmesidir.

Yönerge nasıl hazırlanır?

Kamu yönergesi kamu alanında devlet yönetiminde kamu kuruluşlarında okullarda belediyelerde ya da diğer devlet birimlerinde değinilmeyen konulara netlik getirebilmek adına düzenlenir. Resmi yönerge örneğine göre yönerge hazırlamak için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Yönergeler resmi makamlardan olduğu kadar diğer özel şirket ya da başka oluşumlarda da düzenlenebilir. Bir özel sektör işletmesi ya da örgüt kendi alt birimleri için yönerge hazırlayabilir ve şu aşamalar takip edilir: