Yorgunluk, üşüme, saç dökülmesi… Nedeni bu hastalık olabilir

Dr. Mehmet Çakır, bünyesinde yaptığı açıklamada, hastalığın çoğu zaman sinsi ilerlediğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Çakır, "Hastalar genellikle yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri günlük hayatın yoğunluğuna bağlıyor. Oysa bu belirtiler hashimotonun erken sinyalleri olabilir" dedi.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hashimoto hastalığının kadınlarda erkeklere göre çok daha yaygın görüldüğünü belirten Dr. Çakır, hormonal faktörlerin bu farkta önemli rol oynadığını ifade etti. Dr. Çakır, "Sürekli halsizlik ve uyku hali. Nedensiz kilo artışı. Soğuğa karşı hassasiyet. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi. Konsantrasyon bozukluğu" ifadelerini kullandı.

Hashimoto’nun basit kan testleriyle teşhis edilebildiğini vurgulayan Dr. Çakır, özellikle aile öyküsü olan kişilerin düzenli kontrol yaptırması gerektiğini söyledi. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Çakır, "Eksik olan tiroit hormonunu yerine koyduğumuzda hastalar sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

YAŞAM TARZI DA ETKİLİ

Beslenme ve stres yönetiminin önemine değinen Dr. Çakır, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğini belirtti.