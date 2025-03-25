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YouTube'da canlı yayın nasıl açılır? YouTube'da canlı yayın açmak için gerekenler nelerdir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.03.2025 20:39
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Youtube video platformu canlı yayın yapmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen internet sitelerinden birisi olarak öne çıkar. Bu sayede kişiler canlı yayında reklamlar ve yollanan bağışlar sayesinde gelir elde edebilmektedir. Bu yüzden mevcut yayıncılar haricinde de pek çok insanın Youtube üzerinden canlı yayın açmanın yollarını aradığını söylemek mümkündür. Peki, YouTube'da canlı yayın nasıl açılır?

YouTube'da canlı yayın nasıl açılır? YouTube'da canlı yayın açmak için gerekenler nelerdir?

YouTube dünya genelinde milyonlarca kişiye ve içerik üreticisine hizmet sunan video tabanlı bir sosyal medya platformu olarak bilinir. Platformdaki canlı yayın özelliği ile birlikte etkinlik, sunum veya eğlenceli anlar diğer kişilerle anlık olarak paylaşılabilmektedir. Platform üzerinden para kazanmak isteyenlerin yanı sıra türlü markalar hem insanlara ulaşmak hem de görünürlüklerini artırmak için Youtube’da canlı yayın açmaktadır. Youtube’da canlı yayın açmak kadar önemli olan diğer bir unsur da yayının profesyonel bir şekilde düzenlenmesidir. Bununla beraber Youtube’da canlı yayın açmak için gerekli olan bazı unsurlar da bulunmaktadır.

YouTube'da canlı yayın nasıl açılır?

Youtube’da canlı yayın açma özelliği içerik üreten kişi veya kurumların kendilerini takip eden kitle ile gerçek zamanlı olarak bir etkinlik düzenlemeleri sağlamaktadır. Düzenlenen canlı yayın içerikleri arasında çoğunlukla bilgilendirme, oyun yayınları, etkinlikler, atölye çalışmaları gibi konular mevcuttur.

YouTube’da canlı yayın açmak için ise şu adımları izlemek yeterlidir:

  • YouTube'da canlı yayın açmak isteyenlerin atmaları gereken ilk adım YouTube hesaplarını doğrulamalarıdır.
  • Hesap doğrulandıktan sonra canlı yayın açmaya olanak sağlayan yayın programlarından biri tercih edilerek bilgisayara indirilir.
  • Yayın programı indirildikten sonra YouTube Studio üzerinden alınan yayın anahtarı programa girilir.
  • Yayın programı üzerinden bit hızı, çözünürlük ve kare hızı gibi yayının teknik ayarları yapılırken, video ve mikrofon ayarları kontrol edilir.
  • Kontrollerin ardından yayının başlığı, açıklaması ve hashtagleri Youtube Studio üzerinden eklenir. Gerekli ayarlar gerçekleştirildiğinde, yayın programı üzerinden “yayını başlat” özelliğine tıklanarak canlı yayına başlanabilir.

YouTube'da canlı yayın açmak için gerekenler nelerdir?

YouTube'da profesyonel bir canlı yayın açabilmek için gerekenler genelde şöyledir:

  • Canlı yayınların kesintisiz ve kaliteli bir görüntüye sahip olması için hızlı bir internet bağlantısı gerekir. Kaliteli bir yayın için en az 5-10 Mbps’lik bir yükleme hızı kullanılması tavsiye edilir.
  • Yayın esnasında düşük gecikme ve yüksek kaliteye sahip olabilmek için bilgisayar ve kamera gibi donanımların yeterli bir seviyede olması önemlidir.
  • Canlı yayın esnasında verilen video ve sesi hızlı bir şekilde işleyebilmek için güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyulur. Günümüzde önerilen işlemciler güncel nesile sahip AMD Ryzen 5 ve üzeri işlemciler ile Intel Core i5 ve üzeri işlemcilerdir.
  • Canlı yayın esnasında birden fazla uygulama ve işlemin aynı anda yürütülebilmesi önemlidir. Bu sebeple en az 8 GB RAM gerekir. Ancak genellikle en az 16 GB RAM önerilir.
  • Canlı yayında kaliteli bir görüntü sunabilmek için en az 1 GB VRAM olan bir grafik kartı kullanılmalıdır. Yüksek çözünürlük ve kaliteli görüntü sunan grafik kartları arasında NVIDIA GeForce GTX 1050 veya daha üzeri donanımlar yer alır.
  • Canlı yayın başlatmak ve düzenlemek için OBS Studio, Streamlabs OBS, XSplit gibi sıklıkla kullanılan yayın programlarından biri yüklenebilir. Bu tür programlar, video ve ses ayarları yapılmasına, ekran paylaşımına ve çeşitli özelleştirmelere olanak tanır.

YouTube'da canlı yayın açmak için kaç abone lazım?

Youtube’da canlı yayın açmak isteyen kişilerin mobil için en az 50 abonesi olmalıdır. Bununla beraber doğrulanmış bir hesap ve mevcut hesabın son 90 gün içerisinde kısıtlanmamış olması oldukça önemlidir.

Youtube üzerinden canlı yayın açan kanalların 50’den fazla ve 1000’den az abone sayısı varsa Youtube izlenme sayılarını belli bir seviyede kısıtlayabilir. Bunun sebebi kullanıcıları güvende tutmaktır. Fakat 1000 aboneyi geçen kanalların kısıtlaması kaldırılır.

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