YouTube'dan dikkat çeken karar! 2015'te kullanıma sunulmuştu, kaldırılıyor

Dijital içerik tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde, platformlar da kullanıcı davranışlarına ayak uydurmak için önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda video paylaşım platformu YouTube’dan dikkat çeken bir adım geldi. Söz konusu adımın ana konusu ise: YouTube Trendler sayfası. İşte detaylar...

YOUTUBE'DAKİ TRENDLER SAYFASI KALDIRILIYOR!

YouTube, yaptığı açıklamayla, Trendler sayfasını ve "Şu Anda Trend Olanlar" listesini kaldırarak bunun yerine kategoriye özel listelere geçeceğini duyurdu. TechCrunch'ta yer alan habere göre bu değişiklikle birlikte YouTube, tek bir genel trendler listesinden vazgeçerek, artık yalnızca belirli kategorilerde en popüler içerikleri YouTube Charts üzerinden gösterecek.

Platform, bu güncellemenin günümüzde trend içeriklerin keşfedilme biçimiyle daha uyumlu olduğunu belirtiyor. İlk kez 2015 yılında kullanıma sunulan Trendler sayfası, herkesin konuştuğu viral videoları tek bir listede sunuyordu.

Yeni kategori bazlı listeler arasında ise "Trend Müzik Videoları", "Haftalık En Popüler Podcast Programları" ve "Trend Film Fragmanları" yer alıyor. YouTube, gelecekte bu içerik kategorilerine yenilerini eklemeyi planlıyor.

PEKİ YOUTUBE TRENDLER'İ NEDEN KALDIRIYOR?

YouTube, bu değişikliğin sebebini, trendlerin artık farklı hayran toplulukları tarafından üretilen birçok video tarafından şekillendirilmesine ve daha önce hiç olmadığı kadar fazla mikro-trend oluşmasına bağlıyor.

Ayrıca platform, izleyicilerin artık trend içerikleri yalnızca Trendler sekmesinden değil, öneriler, aramalar ve yorumlar gibi farklı platform noktalarından keşfettiğini belirtiyor. Önceden trend içerikler genellikle Trendler sekmesi üzerinden keşfedilirken, artık içerikler kişiselleştirilmiş algoritmik öneriler yoluyla izleyicilere sunuluyor. Google'a göre bu değişimler, özellikle son 5 yılda, Trendler sayfasına olan ilgide azalmaya yol açmış durumda.

İÇERİK ÜRETİCİLER İÇİN ARAÇLAR

Öte yandan şirket, içerik üreticilerine de kendi izleyici kitlelerinin neyi popüler bulduğunu tespit edebilmeleri için araçlar sağlamaya devam edeceğini söylüyor. Örneğin YouTube Studio’daki "İlham Kaynakları" Sekmesi, içerik üreticilerine kişiselleştirilmiş fikirler sunup yakalamalarına yardımcı olmaya devam edecek. Ayrıca şirket, “Hype” özelliği gibi yeni yöntemlerle yükselişteki içerik üreticilerinin keşfedilmesine yardımcı olmayı ve onların sevilen yeni videolarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

YouTube ayrıca, resmi YouTube sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı aracılığıyla “Yükselen İçerik Üreticileri”ni de öne çıkarmaya devam edecek.

DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Duyurulan bu değişikliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.