YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti! Fatih Altaylı'dan ilk açıklama: Bir tek bana tahammül edemiyorlar

YouTube kanalı için erişim engeli kararı verilen gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu. "Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?" diyerek karara tepki gösteren Altaylı, "Elbette yasal haklarımızı arayacağız" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalı hakkında erişim engeli getirilerek, içeriklerinin kaldırılmasına kararı verildi.

Karara ilişkin YouTube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine gönderdiği mektupta Altaylı şu yorumda bulundu:

"BİR TEK BANA TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

"Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur?

Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim."

NE OLMUŞTU?

Tutuklu gazeteci Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

Erişim engeli getirilen yayının "Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: "Üzülüyoruz" / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor" başlıklı video olduğu öğrenildi. Erişim engeli karar tutanağında yer alan videonun 3 dakika 40. saniyesinde başlıyor.

İlgili kısım, Altaylı'nın mektubunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini mektup olarak gönderdiği iddiasını içeriyor.

Ayrıca ilgili kısım hakkında yeni soruşturma açılma ihtimali bulunduğu öne sürülüyor.

