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YouTube Shorts değişiyor! Kısa videolar daha da hızlanıyor

YouTube, kısa video formatı Shorts için bir dizi yeni özellik duyurdu. Bunların en dikkat çekeni, izleyicilerin videoları iki kat hızda oynatmasına olanak tanıyan yeni bir ayar.

YouTube Shorts değişiyor! Kısa videolar daha da hızlanıyor
Enes Çırtlık

YouTube, yaptığı açıklamada Shorts'a oynatma hızını ikiye katlayan bir ayar eklendiğini belirtti. Şirkete göre bunun amacı, kullanıcıların "bilgiyi daha hızlı özümsemesine veya en sevdikleri bölümü daha çabuk bulmasına" yardımcı olmak.

"BEĞENMEME" BUTONU KALKIYOR, YERİNE KALP EMOJİSİ GELİYOR

TechCrunch'ın aktardığına göre, daha olumlu bir kullanıcı deneyimi hedefiyle YouTube, Shorts'taki beğenmeme (dislike) butonunu da kaldırıyor. Bunun yerine kullanıcılar, görmek istemedikleri içerikleri azaltmak için "İlgilenmiyorum" ve "Bu kanalı önerme" seçeneklerine yönlendirilecek.

YouTube Shorts değişiyor! Kısa videolar daha da hızlanıyor 1

Beğeni tarafında da bir değişiklik var: Klasik "beğen" (baş parmak) simgesinin yerini artık bir kalp emojisi alıyor.

DİKKAT DAĞITICILARI GİZLEYEN "TEMİZ EKRAN" MODU

Bir diğer yenilik ise "Temiz Ekran" (Clear Screen) modu. Bu özellik, oynatma ekranındaki tüm simge ve metinleri geçici olarak gizleyerek izleyiciye dikkat dağıtıcı öğelerden arınmış, sade bir görünüm sunuyor.

YouTube, tüm bu değişiklikleri "daha sezgisel bir Shorts deneyimi" yaratmak için yaptığını söylüyor. Ancak güncellemelerin ne zaman herkese ulaşacağı net değil. Çünkü şirket, özelliklerin zaman içinde kademeli olarak yayılacağını belirtti ama kesin bir tarih vermedi.

YouTube Shorts değişiyor! Kısa videolar daha da hızlanıyor 2

SHORTS BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

YouTube kısa video alanına geç giren oyunculardan biriydi. Shorts'u, TikTok'un çıkışından yıllar sonra piyasaya sürdü. Buna rağmen platform kısa sürede güçlü bir kitle oluşturmayı başardı.

CEO Neal Mohan'ın geçen yıl Cannes'daki konuşmasında paylaştığı verilere göre, YouTube Shorts Haziran 2025 itibarıyla günlük ortalama 200 milyar görüntülenmeye ulaşmıştı. (Bu etkileyici rakamı bir bağlamla okumakta fayda var: YouTube, bir videonun açıldığı ilk anı bile "görüntülenme" olarak sayıyor.)

YouTube Shorts değişiyor! Kısa videolar daha da hızlanıyor 3

Bu yılın başlarında yayımlanan bir rapor ise, Shorts içeriklerinin giderek daha çok televizyon ekranından izlendiğini ortaya koydu. Buna göre, aylık tüketim 2 milyar saate kadar çıkıyor.

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