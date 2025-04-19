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Yozgat Çekerek'te gezici sağlık aracıyla ücretsiz sağlık taramaları yapıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar, ücretsiz olarak sunulan sağlık taramalarıyla erken teşhis imkanına kavuştu. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında ilçeye kazandırılan mobil sağlık tarama aracı, ilçe merkezinde hizmet vererek vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca sigaranın zararları ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Yozgat Çekerek'te gezici sağlık aracıyla ücretsiz sağlık taramaları yapıldı

Japon Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı doğrultusunda Çekerek ilçesine kazandırılan gezici sağlık tarama aracı, ilçe merkezinde hizmet verdi.

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Çekerek ilçesinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için mobil sağlık tarama aracında çeşitli ölçümler yapıldı.

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İlçe sakinlerinin kan şekeri, ateş ve tansiyon ölçümü gibi değerlerine bakıldı. Sigaranın zararları, sağlıklı beslenme tüyoları hakkında meslek yüksekokulu öğrencileri ve öğretim elemanları bilgilendirme yaptı.

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Mobil araçta ölçümler yaptıran Hüseyin Şengüz, "Buraya geldim. Kanımı, tansiyonumu, kan şekerimi ölçtürdüm. Devletimizden Allah razı olsun böyle bir gezici sağlık ekibi gönderdiği için. Teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

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"VATANDAŞIN SAĞLIK TARAMALARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Tekin Güler, "Bugün burada Japonya büyükelçiliğinden hibe olarak alınan gezici sağlık tarama aracıyla sağlık haftası kapsamında, yüksekokulumuz ilk ve acil yardım programının öğretim elemanları ve öğrencilerimizle beraber sağlık taraması yapıyoruz. Hem vatandaşın ihtiyacı olan tansiyon, şeker ölçümü gibi basit sağlık taramalarını hem de çeşitli hastalıklara ilişkin sunumlar yaparak bilinçlendirme gerçekleştiriyoruz. Etkinlik paydaşlarımız Çekerek Belediyesi, Çekerek Kaymakamlığı ve Bozok Üniversitesi ortaklığı şeklinde. 10.00-15.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Bundan sonraki süreçte haftalık olarak hem Çekerek merkezde hem de buranın köylerinde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Aracımız 4 yıldır aktif şekilde görev alıyor. Genel olarak haftada 1 kez olmak üzere yapılıyor" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Çekerek sağlık
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