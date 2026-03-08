HABER

Yozgat'ta kahreden olay! Köpekten kaçarken canından oldu

Yozgat’ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı, kalbi duran çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşti. Sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 sularında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. S.D. kaçmaya çalışırken düşüp başını kaldırıma çaptı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine böyleye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu anlaşılan S.D. ambulansta ve kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
