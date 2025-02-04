Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ve çevre illerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlimizde ve komşu illerde görülen şap hastalığı ile bu illerdeki hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları, valilik komisyonu kararınca ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şarkışla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her hafta cumartesi günü kurulan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Hayvan ticareti için ilçeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, "Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu toplantısı kararı neticesinde, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır