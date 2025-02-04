HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

04.02.2025 18:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı da, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ve çevre illerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlimizde ve komşu illerde görülen şap hastalığı ile bu illerdeki hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları, valilik komisyonu kararınca ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Şarkışla Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, her hafta cumartesi günü kurulan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı belirtildi.
Hayvan ticareti için ilçeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güncel duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, "Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu toplantısı kararı neticesinde, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

Bakan Tunç duyurdu! Düzenleme yolda, işte yeni ceza süreleri...

Bakan Tunç duyurdu! Düzenleme yolda, işte yeni ceza süreleri...

CHP milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

CHP milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Bülent Cihantimur'dan bir skandal daha! Kendisini felç bıraktığını iddia eden hasta konuştu: 'Ömür boyu pillere mahkum bırakıldım'

Bülent Cihantimur'dan bir skandal daha! Kendisini felç bıraktığını iddia eden hasta konuştu: 'Ömür boyu pillere mahkum bırakıldım'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.