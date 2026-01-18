HABER

Yozgat’ta zincirleme kaza! 3 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. O.B.B. (19) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki çekici tıra çarptı. Meydana gelen kaza sonucu yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. M. K., ve yolcu A.K. hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

