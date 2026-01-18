Yozgat’ta zincirleme kaza! 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Aşağıkarakaya Köyü mevkiinde meydana geldi. O.B.B. (19) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki K.K.B. (55) idaresindeki çekici tıra çarptı. Meydana gelen kaza sonucu yola saçılan parçalar nedeniyle M.K. (34) idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada O.B.B. ağır yaralı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. M. K., ve yolcu A.K. hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır