Yozgat’ta 7 kilo esrar ele geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde yapılan adli aramada 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.Ş. isimli şüphelinin ikametinde adli aramada yaptı. Aramada 7 kilo 50 gram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır