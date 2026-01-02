HABER

Yozgat’ta kar bereketi: Hem doğa sevindi hem çocuklar

Yozgat’ta salı günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte kent genelinde beyaz örtü oluştu. Kar yağışı, şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıkarırken, bazı bölgelerde bina saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Yozgat kent merkezinde belediye ve kara yolları ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken sürücüler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Türkiye’nin ilk milli parkı olma özelliğini taşıyan Çamlık Milli Parkı da kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Doğal güzellikleriyle bilinen Çamlık’ta oluşan manzaralar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Mehmet Akif Ertuğrul kar yağışının kuraklık açısından da önemli olduğunu belirterek, "Yozgat merkezde yaşıyoruz. Şu anda zaten Yozgat’ımızda da bayağı bir kar yağmaya başladı. Kuraklığımız da var. Sularımız zaten bir gün geliyor, bir gün kesiliyor. İnşallah barajlarımız dolacak. Yaza da inşallah iyi bir şekilde geçireceğiz" dedi.
Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler parklara akın etti. Karın keyfini çıkaran çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynarken, daha çok kar yağmasını ve okulların yeniden tatil edilmesini istediklerini dile getirdi. Yozgat merkezde yaşayan Mehmet Yusuf Erkoç da duygularını, "Yozgat merkezde oturuyorum. Yozgat’a kar yağdı. Çok mutluyuz. Okullar tatil oldu. Geldik buraya kardan adam yaptık. Kış geldiği için yan tarafta da kayıyoruz" şeklinde ifade etti.
Çocuklardan İkra Nur Korkmaz da kar sevincini, "Kar yağdığı için çok mutluyum. İnşallah daha çok yağar okullar da tatil olur. Kar yağmayan şehirlere de umarım kar yağar" sözleriyle paylaştı.

Yozgat’ta kar bereketi: Hem doğa sevindi hem çocuklar 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

