Yozgat’ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Yozgat’ta Özel İdare ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat'ta karla mücadele aralıksız sürüyor

Kadışehri ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Özel İdare ekipleri gece gündüz demeden yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapıyor. Jandarma ekipleriyle birlikte yolda kalan araçların kardan kurtarılması için de iş makineleriyle yardımcı olan görevliler, mesailerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle ana arterler ve ulaşıma kapanan yollarda yoğun çaba gösteren ekipler, günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için sahada görev yapıyor. Yetkililer, mecburi olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, trafiğe çıkacak sürücülerin de kış tedbirlerine uygun seyahat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yozgat
