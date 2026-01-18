Yozgat’ta mahsur kalan araç özel idare ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, etkili olan kar yağışı sonrası Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken araç yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yaptıkları kısa süreli çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Kara saplanan otomobili iş makinası yardımıyla kurtarılan Bekir Canpolat, "Aracımız karla kaplı yolda mahsur kaldı. Sağ olsun Sorgun Özel İdare ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi arazide saplanmış olduğumuz yerden çıkardılar. Yine köyümüzün yollarını açıyorlar. Bizleri mağdur etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır