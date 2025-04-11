HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YRP Gençlik Kolları Gazze'ye gitmek için dilekçe verdi

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner beraberindeki üyeler ile birlikte gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Asker Alma Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

YRP Gençlik Kolları Gazze'ye gitmek için dilekçe verdi

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma karşı harekete geçti. Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatı, gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için 81 ilde TSK askerlik şubelerine dilekçe verdi. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner beraberindeki üyeler ile birlikte Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı’na geldi. Başkan Güner ve üyeler dilekçelerini teslim ettikten sonra burada açıklamalarda bulundu. Güner, “7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar katil İsrail çocuk demeden genç, yaşlı ayırt etmeden yüzlerce Müslüman’ı şehit ediyor. Biz bu zulmün durmasını istiyoruz. Müslüman ülke liderleri maalesef sadece kınamaktan öteye geçemiyorlar. Bizler artık Erbakan hocamızın da söylediği gibi ‘İsrail laftan anlamaz, güçten anlar’ diyoruz. Kahraman ordumuzu Gazze’de huzuru, barışı sağlamak için göreve davet ediyoruz. Bugün burada Yeniden Refah Partisi’nin imanlı ve inançlı gençleri olarak 81 ilimizin tamamında olmak üzere Gazze’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak görev almak için dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Biz Ankara’da Asker Alma Bölge Başkanlığı’na geldik. Aynı şekilde 81 ilimizde 922 ilçede de Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatlarımız aynı dilekçeleri veriyorlar” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da aranan 279 kişi yakalandıAntalya'da aranan 279 kişi yakalandı
WhatsApp’tan yeni özellik geliyor...WhatsApp’tan yeni özellik geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.