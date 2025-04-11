YRP Gençlik Kolları Gazze'ye gitmek için dilekçe verdi

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma karşı harekete geçti. Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatı, gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için 81 ilde TSK askerlik şubelerine dilekçe verdi. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner beraberindeki üyeler ile birlikte Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı’na geldi. Başkan Güner ve üyeler dilekçelerini teslim ettikten sonra burada açıklamalarda bulundu. Güner, “7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar katil İsrail çocuk demeden genç, yaşlı ayırt etmeden yüzlerce Müslüman’ı şehit ediyor. Biz bu zulmün durmasını istiyoruz. Müslüman ülke liderleri maalesef sadece kınamaktan öteye geçemiyorlar. Bizler artık Erbakan hocamızın da söylediği gibi ‘İsrail laftan anlamaz, güçten anlar’ diyoruz. Kahraman ordumuzu Gazze’de huzuru, barışı sağlamak için göreve davet ediyoruz. Bugün burada Yeniden Refah Partisi’nin imanlı ve inançlı gençleri olarak 81 ilimizin tamamında olmak üzere Gazze’de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak görev almak için dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Biz Ankara’da Asker Alma Bölge Başkanlığı’na geldik. Aynı şekilde 81 ilimizde 922 ilçede de Yeniden Refah Partisi Gençlik Teşkilatlarımız aynı dilekçeleri veriyorlar” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır