HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YSK kongrenin devam etmesine karar vermişti! CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de bugün gerçekleştirilen Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde hareketli dakikalar yaşanmıştı. Mahkeme kongrenin durdurulmasını talep ederken, YSK "Durdurulması mümkün değil" diyerek yanıt verdi. YSK'nın kararından sonra yapılan oylamada tek aday olan Özgür Çelik yenden CHP İstabul İl Başkanı oldu. İşte detaylar...

YSK kongrenin devam etmesine karar vermişti! CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de kriz halinde gelen İstanbul'da il başkanlığı için bugün olağanüstü kongre gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayacak olan kongreye sayılı dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin durdurulmasını talep etti.

YSK kongrenin devam etmesine karar vermişti! CHP de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi 1

YSK TOPLANMA KARARI ALDI

Mahkeme talebinden sonra kongrenin gerçekleştirildiği binaya bir heyet geldi ve kongrenin gerçekleşemeyeceğini savundu. Heyet ile CHP'li vekiller ve hukukçular gerginlik yaşarken, YSK konuyla ilgili olarak olağanüstü toplanma kararı aldı.

YSK kongrenin devam etmesine karar vermişti! CHP de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi 2

ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

YSK kongrenin durdurulamayacağı yönünde karar aldı ve bu karardan sonra heyet binadan ayrıldı. Kararın ardından yapılan oylamada tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocukların çarptığı yaşlı adam metro raylarına düştüÇocukların çarptığı yaşlı adam metro raylarına düştü
20. yıla özel iPhone nasıl olacak?20. yıla özel iPhone nasıl olacak?

Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.