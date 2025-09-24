YSK kongrenin devam etmesine karar vermişti! CHP'de Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de kriz halinde gelen İstanbul'da il başkanlığı için bugün olağanüstü kongre gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayacak olan kongreye sayılı dakikalar kala İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin durdurulmasını talep etti.

YSK TOPLANMA KARARI ALDI

Mahkeme talebinden sonra kongrenin gerçekleştirildiği binaya bir heyet geldi ve kongrenin gerçekleşemeyeceğini savundu. Heyet ile CHP'li vekiller ve hukukçular gerginlik yaşarken, YSK konuyla ilgili olarak olağanüstü toplanma kararı aldı.

ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

YSK kongrenin durdurulamayacağı yönünde karar aldı ve bu karardan sonra heyet binadan ayrıldı. Kararın ardından yapılan oylamada tek aday olan Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.