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Yüksek sesle müzik açan 2 sürücüye toplam 246 bin 898 TL ceza

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen 2 sürücüye toplam 246 bin 898 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yüksek sesle müzik açan 2 sürücüye toplam 246 bin 898 TL ceza

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamada, gece saatlerinde yüksek sesle müzik açarak çevre sakinlerini rahatsız ettiği tespit edilen 2 araca ceza kesildi. 2 araç durduruldu. Araçlarda mevzuata aykırı ses sistemi kullanıldığı tespit edilen otomobil sürücüsü E.K. hakkında ilgili mevzuat kapsamında toplam 114 bin 898 TL, diğer aracın sahibi E.G.’ye ise 132 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlemlerin ardından 2 araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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