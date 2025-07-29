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Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor"

Tokat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Engin, sıcak havaların kalp sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Aşırı sıvı kaybının elektrolit dengesini bozduğunu belirten Dr. Engin, bu durumun kalp krizi riskini artırabileceğini ifade etti. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor"

Tokat Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Engin sıcak havanın kalp rahatsızlığına neden olabildiğini belirtti.

Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor" 1

Aşırı sıvı kaybının elektrolit dengesini bozduğunu belirten Dr. Engin, bu durumun kalp krizi riskini artırabileceğini ifade etti. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"STRES ORTAMI OLUŞTURDUĞU İÇİN KALP İÇİNDE PLAKLARIN OLUŞUMUNU ARTIRMAKTADIR"

Tokat Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Engin, kalp krizinin artık ileri yaş hastalığı olmadığını ifade ederek, "35 ile 55 yaş arası kişilerde sık görülüyor. Bu sık görülmenin sebeplerine bakarsak, özellikle tütün kullanımının daha genç yaşlarda artması, obezite en büyük nedenlerde bir tanesidir. Bireylerin uyku düzenine çok dikkat etmemesi, bunların hepsi bir stres ortamı oluşturduğu için kalp içinde plakların oluşumunu artırmaktadır. Bunlar özelikle genç yaşlarda düzensiz beslenme, işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi, genç yaşlarda kalp krizini daha da az yaşlara inmesinin sebepleridir" diye konuştu.

Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor" 2

"RUTİN KARDİYOLOJİ MUAYENESİ GEREKLİDİR"

Spor yapan bireylerin dikkat etmesi gerektiğini söylen Dr. Engin, "Yapısal olarak kalp hastalığı olan bireylerde aslında ani kalp ölümleri görülüyor. Özellikle bu gibi durumlarda 35 yaş üstü hastalar eğer spora gidecekse ya da spor yapacaksa bir EKG, rutin bir kardiyoloji muayenesi gereklidir. Aile öyküsü olanlarda özellikle daha alt yaşlarda rutin kalp kontrolleri yaptırması önemlidir. Bu gibi hastalarda dediğim gibi damar sertliği erken yaşlarda başladığında bu gibi durumlarda bu hastalarımızda tabii ki ani kalp ölümleri görülmekte" ifadelerini kullandı.

Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor" 3

"SICAĞIN EN YOĞUN OLDUĞU SAATLER DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kemal Engin, "Sıcak hava, direkt olarak normalde sağlıklı bireylerde de kalp rahatsızlığına sebep olabiliyor. Çünkü bu aşırı sıvı kaybı bizim elektrolit dengemizin bozulmasına ve kalp krizinde artış meydana gelmesine neden oluyor. Ne yapmak gerekiyor özellikle bu gibi durumlarda, sıcak havalarda, öğle arası yani 11.00 ile 16.00 gibi sıcağın en yoğun olduğu saatlerde çok dışarı çıkmamalı. Daha serin tutabilecek kıyafetler giyilmeli ve en önemlisi de bol su tüketmesi gerekiyor’’ dedi.

Yüksek sıcaklarda bu uyarılara dikkat! Aşırı sıvı kaybı riski: "Elektrolit dengesinin bozulması kalp krizi riskini artırıyor" 4

(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi kardiyoloji kalp hastalıkları sıcak havalarda yapılmaması gerekenler
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