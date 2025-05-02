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Yüksekova'da 3 metrelik karda yol açma çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nde 3 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova'da 3 metrelik karda yol açma çalışması

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Yüksekova'nın Doski Vadisi'nde yer alan üs bölge yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Karla mücadele ekipleri, Mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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