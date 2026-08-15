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Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir vatandaşa ait 6 bin 500 bağ ot zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, 6 bin 500 bağ ot zarar gördü.

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Vezirli Mahallesi'nde Cengiz Düz'e ait ot istiflerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tüm alanı kapladı.

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu 1

YÜKSEKOVA'DA YANGIN OTLARI KÜL ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği müdahale çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu 2

6 BİN 500 BAĞ OT ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, 6 bin 500 bağ ot zarar gördü.

Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot kül oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yüksekova
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