Yüksekova’da anız yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu Caddesi üzerindeki Sapanca Kavşağı mevkisinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazideki anızların bilinmeyen bir sebeple tutuşması üzerine alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır