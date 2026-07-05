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Yüksekova’da anız yangını

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yüksekova’da anız yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu Caddesi üzerindeki Sapanca Kavşağı mevkisinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazideki anızların bilinmeyen bir sebeple tutuşması üzerine alevler kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yüksekova’da anız yangını 1

Yüksekova’da anız yangını 2

Yüksekova’da anız yangını 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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