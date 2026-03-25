HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yüksekova'da çığ meyve bahçelerini yuttu: Köy yolu kar tünelleriyle açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde düşen çığ meyve bahçelerine zarar verirken, ekipler köy yolunu açmak için seferber oldu.

Yüksekova'da çığ meyve bahçelerini yuttu: Köy yolu kar tünelleriyle açılıyor

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünde büyük bir gürültüyle kopan tonlarca ağırlığındaki kar tabakası, yerleşim alanlarının hemen sınırında durabildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yüzlerce meyve ağacı da kar kütleleri altında kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunu açmak için iş makineleriyle seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, kar savurma araçları ve kepçelerle yürütülen çalışmalarda dev kar tünelleri meydana geldi. Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor.

Köy sakini Cahit Çakmakçı, her yıl benzeri sıkıntılar yaşandığını ifade ederek önlem alınmasını istedi. Çakmakçı, "Çığ sonrası hemen bölgemize gelerek yol açma ve temizleme çalışmalarına başlayan İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesai harcayarak bizi mağdur bırakmadılar. İnşallah bu bölgeler için artık kalıcı bir çözüm yapılır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.