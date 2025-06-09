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Yüksekova'da koyun sağma alanlarına gölgelikler kuruluyor

Hakkari Valiliğinin destekleriyle Yüksekova'da kızgın güneş altında koyun sağan berivanlar için gölgelik projesi hayata geçiriliyor.

Yüksekova'da koyun sağma alanlarına gölgelikler kuruluyor

İlçeye bağlı Suüstü köyünde toplu sağım yapılan alanlara büyük gölgelikler yapılacağının duyurulması berivanları sevindirdi. Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz'un girişimleriyle başlatılan proje çerçevesinde, özellikle yüksek kesimlerde koyun sağan berivanlar artık güneşin kavurucu sıcağından korunacak. Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatıyla köyün çeşitli noktalarına kurulacak gölgelikler, berivanların çalışma şartlarını büyük ölçüde rahatlatacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz, "Hakkari Tarım ve Orman Müdürümüz bizi arayarak gölgelik projesini müjdeledi. Köyümüzde 5 binden fazla koyun bulunuyor. Berivanlarımız, güneşin altında saatlerce koyun sağmak zorunda kalıyordu. Valimiz Ali Çelik ile müdürümüze bu anlamlı proje için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah berivan kardeşlerimiz bundan sonra daha rahat çalışacak" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürlerini ileten berivanlar ise artık serin gölgelikler altında daha iyi bir şekilde koyun sağabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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