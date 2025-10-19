HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yüksekova’da su samuru görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen derede, yiyecek arayışında olan bir su samuru görüntülendi.

Yüksekova’da su samuru görüntülendi

Son dönemlerde ilçenin çeşitli noktalarında sıkça görülmeye başlanan su samurları, doğaseverleri sevindirdi. Akşam saatlerinde ilçenin can damarı olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi üzerinde akan derede yiyecek yiyen bir su samuru fark edildi. Dere kenarında bulunan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Su samurunu görüntüleyen vatandaşlar, "Artık Yüksekova’da farklı hayvan türlerini görmek güzel oluyor. Çünkü doğa, canlılarla güzeldir. İlçenin can damarı Cengiz Topel Caddesi’nin içinden geçen derede bugün su samuruna rast geldik ve o anları kaydettik. Doğayı her şekilde korumamız gerek" ifadelerini kullandı. Bu görüntüler, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

(İHA)

Yüksekova’da su samuru görüntülendi 1

Yüksekova’da su samuru görüntülendi 2

Yüksekova’da su samuru görüntülendi 3

Yüksekova’da su samuru görüntülendi 4

Yüksekova’da su samuru görüntülendi 5Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık"Son dakika | Özgür Özel İstanbul kongresinde rest çekti: "O ne bekliyorsa daha fazlasını yapacağız! Daha fazlasını göze aldık"
Elazığ’da kurt örümceği görüntülendiElazığ’da kurt örümceği görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.