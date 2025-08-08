HABER

Yüksekova'da tırda 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tırda yapılan aramada, dorsenin taban kısmındaki tahta içerisine gizlenmiş 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yüksekova'da tırda 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda; 4 Ağustos 2025 tarihinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük sahasına gelen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı 1971 doğumlu şahsın sevk ve idaresindeki İran plakalı tırda yapılan detaylı aramada, dorsenin taban kısmındaki tahta içerisine gizlenmiş paketler içerisinde 65 kilo eroin ele geçirildi.

Yüksekova da tırda 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi 1

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda söz konusu eroin ve tıra el konuldu. Konuyla ilgili olarak Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir" denildi.

(İHA)

08 Ağustos 2025
08 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

