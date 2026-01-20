HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yüksekova-Şemdinli kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Yüksekova-Şemdinli kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle Haruna Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, tipinin kapattığı Yüksekova-Şemdinli kara yolunu iş makineleriyle temizleyerek ulaşımı sağladı.

Bölgedeki kar kalınlığının artması ve yüksek eğimli yamaçlardaki çığ riski üzerine sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yolun geçici süreyle trafiğe kapatılması kararı alındı.

Karayolları ekipleri bölgede hazır bekletilirken, yetkililer havanın düzelmesi ve riskin ortadan kalkmasıyla yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te 198 gram kokain ele geçirildiGaziantep’te 198 gram kokain ele geçirildi
Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyasıCasperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin kanlı dosyası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.