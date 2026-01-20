Yüksekova-Şemdinli kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, özellikle Haruna Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, tipinin kapattığı Yüksekova-Şemdinli kara yolunu iş makineleriyle temizleyerek ulaşımı sağladı.

Bölgedeki kar kalınlığının artması ve yüksek eğimli yamaçlardaki çığ riski üzerine sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yolun geçici süreyle trafiğe kapatılması kararı alındı.

Karayolları ekipleri bölgede hazır bekletilirken, yetkililer havanın düzelmesi ve riskin ortadan kalkmasıyla yolun yeniden trafiğe açılacağını bildirdi.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır