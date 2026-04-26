Yüksekova’da 4 bin 69 öğrenci bursluluk sınavında ter döktü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 bin 69 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe genelinde belirlenen 19 okulda kurulan sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı. Saat 10.00’da başlayan oturumda öğrenciler, gelecek eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla soruları yanıtladı. Öğrenciler içeride sınavdayken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Çocuklarına moral desteği vermek için bekleyen velilerin heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı vatandaşların okul önlerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek bekledikleri görüldü.

Sınav süresince emniyet ve sağlık ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı okul çevrelerinde önlemlerini artırdı. Saat 11.40’ta sona eren sınav, ilçe genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlandı. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre sınav sonuçlarını 1 Haziran 2026 tarihinde öğrenebilecek.