Yüksekova’da aç kalan kurt sürüsü köy yoluna indi

Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt sürüsü, köy yoluna kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüksekova genelinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kırsal alanlarda kar kalınlığının artmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü, ilçeye bağlı Karlı köyü mevkiinde görüldü.

Akşam saatlerinde seyir halindeki bir araçta bulunan vatandaşlar, yol kenarında hareket eden kalabalık kurt sürüsünü fark etti. Bir süre yol boyunca ilerleyen ve yiyecek aradıkları gözlenen kurtlar, araç ışıklarına aldırış etmeden bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Uzmanlar, ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini ve vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Kaynak: İHA