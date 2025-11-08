HABER

Yüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, arızalanarak yolda kalan bir zırhlı polis aracı, vatandaşların yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi 1

Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki zırhlı araç ana caddeye ulaştığı sırada arızalanarak yolda bulunan bir çukurda mahsur kaldı.

Yüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi 2

Bir türlü hareket edemeyen zırhlı aracın yardımına çevredekiler koştu. Zırhlı aracın arkasına geçen vatandaşlar, aracı birlikte iterek bulunduğu yerden kurtardılar. Polis ekipleri, bu yardımsever davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Yüksekova'da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi 3

