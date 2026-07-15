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Yüksekova’da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüksekova’da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İlçe genelindeki yetiştiricileri ziyaret eden teknik ekipler, küçükbaş hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında hayvanlar salgın ve enfeksiyon riskine karşı aşılanırken, kimliklendirme işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

Yüksekova’da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor 1

Saha çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla küpeleme işlemi yaparken, yetiştiricilere de hayvan sağlığı, bakım ve koruyucu hekimlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.
İlçe genelinde belirlenen program doğrultusunda yürütülen çalışmaların; hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Yüksekova’da hayvanların aşılama ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Hakkari
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