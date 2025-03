Edirne merkezde 1’inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.S., G.K., G.S. ve A.S. ile terör örgütü PKK şüphelisi B.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır