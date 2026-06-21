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Yunanistan'da 12 adada olağanüstü hal ilan edildi!

Yunanistan'da aralarında turistik adalarında bulunduğu 12 adada yaşanan su sorunu nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

Yunanistan'da 12 adada olağanüstü hal ilan edildi!

Yunan basını, en az 12 adada kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yunanistan da 12 adada olağanüstü hal ilan edildi! 1

KALICI BİR SORUN

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sorununun birçok ada için kalıcı bir sorun olduğunu kaydederek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtti.

KAYIPLAR %60'A ULAŞTI

Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını aktaran Varelidis, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ada
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