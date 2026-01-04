HABER

Yunanistan hava sahası kapatıldı! Tüm uçuşlar durduruldu

Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı, uçakların iniş ve kalkışlarının iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve bazı uçakların Türkiye ile çevre ülkelere yönlendirildiğini duyurdu.

Ufuk Dağ

Yunanistan genelinde uçuşlar, merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza nedeniyle askıya alındı.

"TÜM KALKIŞLAR DURDURULDU"

Yunanistan’da hava ulaşımında sorun yaşanıyor. Ülke genelinde Sivil Havacılık Otoritesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Atina ve Makedonya Hava Kontrol Merkezleri’nin merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza meydana geldi. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'nde Hava Trafik Kontrolörü Panagiotis Psaros yaptığı açıklamada, "Arızaya bağlı olarak alınan ilk önlem, Yunan havalimanlarından tüm kalkışların durdurulmasıdır. Aynı zamanda, halihazırda havada bulunan uçakların güvenli bir şekilde iniş yapabilmeleri için çalışmalar devam ediyor" dedi.

SÜRE BELİRSİZ

Teknik arızanın, Yunanistan’a gelen ve giden tüm uçuşları etkilediği, ancak halihazırda havada olan uçakların ise normal şekilde operasyonlarını sürdürdüğü öğrenildi.
Yunan yetkililer, arızanın ne zaman giderileceği ve operasyonların ne zaman tekrar başlayacağına dair açıklama yapmadı.

