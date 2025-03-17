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Yunanistan hükümetinde istifa depremi! Yeni atanmıştı...

17.03.2025 16:18
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Yunanistan'da cumartesi günü yemin ederek görevine başlayan İnovasyon ve Araştırmadan Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis, istifasını açıkladı.

Yunanistan hükümetinde istifa depremi! Yeni atanmıştı...

Yunanistan'da cuma günü açıklanan kabine değişikliği kapsamında cumartesi yemin ederek görevine başlayan İnovasyon ve Araştırmadan Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis, istifasını duyurdu. Doksiadis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yemin törenimden itibaren muhalefetin beni hedef alarak açtığı etik dışı, gerçek olmayan tezlere dayanan savaş, beni sert politika gerçekliğiyle hemen karşı karşıya getirdi” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin kendisini özel şirkete ilişkin dava sürecine dahil olduğu iddiasıyla eleştirdiği Doksiadis, 2013'te bu davada suçsuz bulunduğunu belirtti. Doksiadis, hayatını bu tür mücadelelerle ziyan etmek istemediği için hem kişisel huzurunun hem de hükümetin korunması adına inovasyon ve araştırmadan sorumlu bakan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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