Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türkiye'nin turizm destinasyonları tanıtıldı

Atina'da düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen destinasyonları İstanbul, Kapadokya, Ege ve Karadeniz bölgelerine özel hazırlanmış videolar gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm sektörleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm sektöründe birbirlerine rakip olmaktansa dünyanın dört bir yanından turist çekmek için birbirlerini tamamlayabileceklerini dile getirdi.

Erciyes, "Güçlerimizi birleştirerek ülkemize turist çekecek çok daha ilgi çekici seyahat deneyimleri yaratabiliriz." dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de bu etkinlikle sektörün Türkiye ve Yunanistan'daki temsilcileri arasında işbirliği imkanlarını artırmak için fırsat yaratmayı amaçladıklarını, bu işbirliğinden hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkabileceğini ifade etti.

Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Federasyonu Başkanı Lisandros Çilidis, Yunanistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ortak destinasyon olarak sektöre yansıyabileceğini, bunun da sektör için önemli bir fırsat olacağını dile getirdi.

TGA Ülke Pazarlama Müdürü Zeynep Üçok Çelikağ da Türkiye'nin önemli turizm rotalarını videolar eşliğinde tanıttı. Çelikağ, Türkiye'nin birbirinden farklı çok sayıda destinasyonla zengin bir turizm çeşitliliğine sahip olduğunu vurguladı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır