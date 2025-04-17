Yunanistan'ın "Deniz Mekansal Planlaması"na MSB'den tepki: "Ege’de Türk tarafının haklarını ihlal ediyor! Kabul edilemez"

MSB kaynakları, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları Yunanistan tarafından duyurulan, "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili tepki gösterdi.

MSB: "HAK VE MENFAATLERİMİZİN KORUNMASI YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞIMIZ TAM"

İsrail’le çatışmasızlık mekanizmasının "Suriye’de gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek için" olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar, ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in, "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin." dedi.

YUNANİSTAN HARİTAYI AVRUPA KOMİSYONU'NA SUNACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; Yunanistan, 27 Nisan’da 12 mil karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dediği “maksimum deniz yetki haritasını” Avrupa Komisyonu’na sunacak. Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, bunun “jeopolitik değil, teknik yükümlülük” olduğunu savunsa da harita Komisyonu’nun resmi sitesinde yayınlanınca diplomatik referans haline gelecek.

TARTIŞMALI ALANLARDA HAK İDDİA EDİYOR

Deniz Alan Planlaması, çevre, ulaşım, enerji ve balıkçılık gibi sektörlerde denizlerin sürdürülebilir kullanımını öngören teknik bir belge olarak tanımlanıyor. Ancak Yunanistan bu belgeyi, MEB sınırları ve 12 mil karasuları gibi tartışmalı alanlarda “maksimum iddiaları” içerecek şekilde hazırlıyor. Böylece harita, fiili bir durum yaratmasa da pozisyon belgesi haline geliyor.

TÜRKİYE'NİN DMP HARİTASI YAYINLANDI

Bu arada Türkiye'nin Deniz Mekansal Planlamasına ilişkin ilk çalışma da yayınlandı. AA'nın aktardığına göre; haritada, Türkiye'nin DMP'si kapsamında çevre denizlerinde karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı ve bu faaliyetler için belirli alanlar tespit ettiği görülüyor.

Çalışmaların, Türkiye'nin denizlerindeki hak ve menfaatleri korurken aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin müktesebatıyla uyum kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

MAVİ VATAN DERİNLİK KAZANIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, denizler için bir "master plan" teşkil eden ve denizlerin hangi amaçla ne şekilde kullanılacağını belirleyen DMP’ye dair konuların devlet kurumları nezdinde daha iyi yönetilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde "Kurumlararası Koordinasyon Kurulu" ihdas edilecek.

Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de DMP ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

DMP çalışmasının, "Mavi Vatan"ın toplum ve ilgili sektörlerde daha iyi anlaşılmasına, aynı zamanda Türkiye’nin çevre denizlerindeki faaliyetlerini çevresel etkenleri de dikkate alarak daha organize şekilde düzenlemesine hizmet etmesi bekleniyor.

DMP, DENİZ ALANLARININ EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANIMINI HEDEFLİYOR

DEHUKAM'ın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, sadece doğal zenginlik değil aynı zamanda ekonomik kalkınma, gıda güvenliği ve ekosistem sağlığı için de vazgeçilmez kaynak olan denizlerin etkin, sürdürülebilir ve çok paydaşlı bir yaklaşımla yönetilmesi büyük bir önem taşıyor ve DMP devreye giriyor.

Deniz ve kıyı alanlarındaki faaliyetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bilim temelli, katılımcı ve entegre bir planlama süreci olan DMP, balıkçılık, enerji üretimi, ulaşım, turizm, doğal koruma ve bilimsel araştırma gibi farklı kullanım alanlarının bir arada değerlendirilerek deniz alanlarının en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımını hedefliyor.

DMP, deniz alanlarının hem korunmasını hem de ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesini mümkün kılan bir araç olmanın yanı sıra, mavi ekonominin güçlendirilmesine, deniz koruma alanlarının etkin yönetimine, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayarak denizlerin geleceğini güvence altına alıyor.

Türkiye, henüz resmi olarak DMP'sini kabul etmese de, son yıllarda bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Çeşitli kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla Türkiye'de DMP'ye ilişkin çok sayıda çalışma, araştırma ve proje yürütülüyor.

Aynı zamanda, akademik çevrelerde DMP konusu giderek artan bir ilgiyle ele alınırken, ulusal ve uluslararası birçok konferans, sempozyum ve çalıştayda kapsamlı biçimde tartışılıyor.

Bu çalışmaların devamı olarak, DEHUKAM öncülüğünde Türkiye DMP Platformu kuruldu. Söz konusu Platform, Türkiye'nin bu alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri sistematik bir çerçevede sunmayı hedefliyor.

Platformda, Türkiye'de DMP'ye ilişkin yürütülen projeler, yetkili otoriteler, mevcut mevzuat altyapısı ve DMP'nin temel unsurlarına dair güncel bilgiler yer alıyor.