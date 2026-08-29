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Yunusemre’de 30 Ağustos coşkusu Tolga Çandar’ın türküleriyle taçlandı

Yunusemre’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Türküleri Konseri"nde sahne alan usta sanatçı Tolga Çandar, Muradiye Meydanı’nı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre’de 30 Ağustos coşkusu Tolga Çandar’ın türküleriyle taçlandı

Yunusemre Belediyesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Zafer Türküleri Konseri", Muradiye Meydanı’nda gerçekleştirildi. Zafer Bayramı coşkusunu türkülerle yaşayan vatandaşlar, gece boyunca Tolga Çandar’ın seslendirdiği Türk Halk Müziği eserlerine eşlik etti.

Yunusemre’de 30 Ağustos coşkusu Tolga Çandar’ın türküleriyle taçlandı 1

YUNUSEMRE’DE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Konserde sahne alan Tolga Çandar, sevilen türkülerinin yanı sıra zafer türkülerini de seslendirdi. Çandar’ın seslendirdiği eserlere eşlik eden zeybek gösterisi ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Konseri Demokrat Parti İl Başkanı İdris Mecek ve Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak da takip etti.

Yunusemre’de 30 Ağustos coşkusu Tolga Çandar’ın türküleriyle taçlandı 2

TOLGA ÇANDAR’IN TÜRKÜLERİYLE TAÇLANDI

Konser öncesinde sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Tolga Çandar’a çiçek takdim etti. Başkan Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamak için meydanda olduklarını belirterek, "Bu güzel gecede bizlerle olan değerli sanatçımız Tolga Çandar’a ve meydanı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Muradiye Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, konser boyunca söylenen türkülere hep birlikte eşlik ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Yunusemre Tolga Çandar
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