Yunusemre'de dilencilere zabıta operasyonu...

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine dilencilere yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, halkın duygularını istismar eden iki kişiyi yakaladı. Yapılan üst aramasında, dilencilerin üzerinden toplam 8 bin 650 lira para ele geçirildi.

Yunusemre'de dilencilere zabıta operasyonu...

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan iki dilencinin üzerinden 8 bin 650 lira çıktı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Halkın manevi duygularını istismar ettiği belirlenen iki dilenci ekipler tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında dilencilerin üzerinden 8 bin 650 lira para çıktı.

Yakalanan şahıslara cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen paralara da el konuldu. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Vatandaşlara ise, duygularını istismar eden dilencilere karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

