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Yürekleri ağıza getiren kaza! Gelini almak istedi, araç damatsız hareket edince olanlar oldu

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Cansu Akalp

Bursa'da daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Gelini almak için arabayı yanaştıran sürücü, el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı. Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu.

Bursa'da 'gülsek mi? Ağlasak mı?' dedirten görüntü, bir düğün salonunun önünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı. Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren sürücü, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu.

DUVARA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ!

Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı.

Yürekleri ağıza getiren kaza! Gelini almak istedi, araç damatsız hareket edince olanlar oldu 1

Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti.

Yürekleri ağıza getiren kaza! Gelini almak istedi, araç damatsız hareket edince olanlar oldu 2

Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu. O esnada gelen araç sayısının az olması ve fark edilmesi üzerine korkulan büyük bir kaza olmadı.

Yürekleri ağıza getiren kaza! Gelini almak istedi, araç damatsız hareket edince olanlar oldu 3

Herkesin derin bir 'oh' çektiği kazanın ardından gelen ve yanındaki arkadaşı büyük korku yaşadı. Arabanın hareket ettiği anda önünden kaçan kişi ise saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gelin
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