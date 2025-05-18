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Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükselecek ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Yağışlı havanın çarşamba günü sadece Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacağını belirten Macit, "Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklemiyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildiren Macit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarşamba günü güney kesimlerde Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, perşembeden itibaren ise tüm yurtta hava sıcaklığının artmasını, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerinde önemli yağış yok, az bulutlu, açık hava etkili olacak."

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Macit, Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğini, az bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklıkların ise çarşambadan sonra 27-28 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İstanbul'da da yağış beklenmediğini, parçalı, az bulutlu havanın etkili olacağını aktaran Macit, "İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak." dedi.

Macit, İzmir'de az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta boyunca 29-30 derece civarında olacağını kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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